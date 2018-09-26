Белорусские банки прогнозируют смягчение условий кредитования в IV квартале

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские банки в IV квартале прогнозируют смягчение условий кредитования в национальной и иностранной валютах. Такие данные содержатся в аналитическом обозрении "Мониторинг условий банковского кредитования" за апрель-июнь 2018 года, которое опубликовано на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

В аналитическом обозрении приводятся результаты экспертного опроса (анкетирования) руководителей банков об условиях банковского кредитования. Предметом обследования является доступность кредитов (совокупность ценовых и неценовых факторов, обуславливающих, с одной стороны, возможности банков предлагать кредиты, с другой стороны, способность населения и представителей бизнеса надлежащим образом исполнять свои обязательства). В II квартале 2018 года в анкетировании приняло участие 24 банка.

В II квартале условия кредитования в национальной валюте ужесточились, в то время как в иностранной валюте не изменились в сравнении с I кварталом. В III квартале участники опроса спрогнозировали ужесточение условий кредитования в иностранной валюте и смягчение в национальной валюте, в IV квартале - смягчение условий кредитования в национальной и иностранной валютах.

Прогнозы банков об ужесточении в II квартале условий кредитования в белорусских рублях у всех категорий кредитополучателей оправдались частично. Ужесточение условий кредитования наблюдалось для представителей малого и среднего бизнеса, а также для физических лиц по кредитам на потребительские нужды; условия кредитования физлиц на финансирование недвижимости и кредитование крупного бизнеса остались неизменными. В III квартале, согласно прогнозу банков, ожидается смягчение условий кредитования для физлиц, а также ужесточение условий кредитования для представителей бизнеса. В IV квартале прогнозируется смягчение условий кредитования для представителей бизнеса, а условия кредитования для физлиц останутся неизменными.

В II квартале смягчились условия кредитования в иностранной валюте для представителей малого и среднего бизнеса и ужесточились условия кредитования для представителей крупного бизнеса. В III квартале банки прогнозируют значительное ужесточение условий кредитования для представителей МСП в иностранной валюте и смягчение условий кредитования для представителей крупного бизнеса. В IV квартале ожидается смягчение условий кредитования МСП. Условия кредитования для представителей крупного бизнеса останутся неизменными.-0-