22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские компании могут принять участие в модернизации энергетической инфраструктуры в Румынии. Этот вопрос обсуждался на переговорах посла Беларуси в Румынии Андрея Гринкевича с министром энергетики Румынии Антоном Антоном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Во время встречи Андрей Гринкевич рассказал о возможностях белорусских предприятий и организаций по экспорту энергетического оборудования и материалов, оказанию услуг по проектированию, эксплуатации энергетических объектов.

"Обсуждены конкретные совместные шаги, направленные на расширение двустороннего взаимодействия в сфере энергетики, включая сотрудничество по направлениям углеводородных и возобновляемых источников энергии, а также реализацию проектов модернизации энергетической инфраструктуры в Румынии и в третьих странах с участием белорусских и румынских компаний", - сообщили в МИД.

Стороны отметили наличие взаимных возможностей для обмена опытом в сфере атомной энергетики.-0-