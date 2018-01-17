Белорусские компании заинтересованы войти в консорциум для ремонта дорог Молдовы

17 января, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в создании консорциума с участием белорусских компаний для реализации проектов по ремонту и строительству дорог и дорожной инфраструктуры в Молдове. Об этом заявил посол Беларуси в Молдове Сергей Чичук на встрече с министром экономики и инфраструктуры Молдовы Кириллом Габуричем, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества в области транспорта между Беларусью и Молдовой. Кирилл Габурич высоко оценил эволюцию белорусско-молдавских отношений в последний период и заверил в продолжении внедрения и реализации инициатив по развитию торгово-экономического взаимодействия между двумя странами.

Сергей Чичук в свою очередь отметил заинтересованность Беларуси в создании консорциума с участием белорусских компаний для реализации проектов по ремонту и строительству дорог и дорожной инфраструктуры в Молдове, что может быть достигнуто благодаря сотрудничеству компаний двух стран.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами для реализации проектов инициативы "Восточное партнерство", а также возможности развития Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T). Обсуждалась и тема обмена опытом по разработке стандартов и технических норм в области дорог.

Речь также шла о возможности возобновления прямого воздушного сообщения между Беларусью и Молдовой и выгоде такого рейса для граждан обеих стран.-0-