Белорусские металлурги в январе-мае увеличили объем производства почти на 10%

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские металлургические предприятия в январе-мае 2018 года увеличили объем производства на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в обзоре Белстата ко Дню металлурга, который в этом году в Беларуси отмечается 15 июля, сообщает БЕЛТА.

Объем производства продукции по виду деятельности "Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования" составил Br2,9 млрд и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 9,3%.

В общем объеме промышленного производства республики металлургическая продукция занимает более 6%.

Белорусские предприятия металлургии экспортируют продукцию в Россию, Литву, Германию, Нидерланды, Польшу, Украину и другие страны. В январе-мае 2018 года на внешние рынки поставлено металлургической продукции на сумму $920,6 млн, что составляет 7,1% в общем объеме экспорта продукции промышленности.

В Беларуси металлургическую промышленность представляет 1,4 тыс. предприятий с численностью работающих 58,7 тыс. человек. Это предприятия черной металлургии, организации по заготовке и вторичной обработке лома металлов, а также предприятия, работающие в сфере порошковой металлургии и литья цветных металлов. -0-