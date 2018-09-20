Белорусские НПЗ собираются диверсифицировать производство

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские НПЗ будут диверсифицировать свои производства, сообщил зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Беларуси: производство, трейдинг, розница", передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Владимира Сизова, сегодня на Мозырском НПЗ и "Нафтане" успешно проводится завершающий этап модернизации, который предусматривает выход на глубину переработки нефти до 90%. При этом "Белнефтехим" делает ставку не только на прирост объемов производства, но и возможность более гибко реагировать на потребности рынка и выпускать востребованные в данный момент продукты.
"В этой части мы сейчас активно работаем над диверсификацией направлений деятельности нефтеперерабатывающих заводов, чтобы у них была возможность дополнительно выпускать нефтехимическую продукцию в зависимости от потребностей рынка, гибко планировать свой бизнес", - отметил Владимир Сизов.
Что касается текущей ситуации в белорусской нефтепереработке, то на Мозырском НПЗ по итогам работы в январе-сентябре прогнозируют убытки, сообщил журналистам и.о. заместителя генерального директора Мозырского НПЗ Олег Протасов.
"В целом за девять месяцев мы ожидаем убытки. Основные причины - повышение котировок на нефть, изменение курса белорусского рубля и недостаточный уровень цен на АЗС при реализации нефтепродуктов", - отметил Олег Протасов. Незначительная прибыль была получена лишь в августе за счет прибыльности экспортного рынка.
Отвечая на вопрос о последствиях налогового маневра в России, представитель НПЗ обратил внимание, что предприятию придется работать в условиях более высоких цен на нефть, к чему Мозырский НПЗ уже сейчас готовится, в частности, проводится модернизация производства, строится комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.
Представитель НПЗ затруднился оценить, насколько существенно налоговый маневр в России повлияет на маржу переработки нефти на предприятии. Завод прорабатывает различные варианты выхода из ситуации.-0-
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