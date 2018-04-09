Белорусские НПЗ стараются ускорить модернизацию с учетом возможного завершения налогового маневра в России

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы стараются ускорить модернизацию с учетом возможного завершения налогового маневра в России, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сегодня на международной конференции "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы", передает корреспондент БЕЛТА.

На обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводах - Мозырском НПЗ и "Нафтане" - сейчас продолжается модернизация. "Этот процесс эволюционно происходил и происходил, но сейчас мы стараемся его ускорить и понимаем, что в связи с возможным завершением налогового маневра, переходом на мировые цены для нас очень ужесточатся условия работы на рынке нефтепродуктов", - сказал Владимир Сизов.

Перед нефтепереработкой поставлены две основные задачи - увеличение доходности от экспорта нефтепродуктов за счет оптимизации операций единого экспортера - ЗАО "Белорусская нефтяная компания", а также скорейшее завершение модернизации. По словам Владимира Сизова, сегодня Мозырский НПЗ и "Нафтан" производят продукцию, которая соответствует стандартам Евро-5, следующий этап модернизации предусматривает значительное увеличение глубины переработки нефти (она составит порядка 90%).

Белорусская нефтепереработка уже несколько лет работает в условиях налогового маневра в России, в результате которого стоимость нефти для Беларуси растет и постепенно приближается к мировой цене. В 2017 году, например, стоимость тонны российской нефти при поставках на белорусские НПЗ составляла около 80% от ее мировых котировок.

Международная конференция "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы" проходит в Минске 9-11 апреля. На мероприятии представляют анализ текущего состояния мирового рынка нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ), а также конъюнктуры рынков нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в странах Центральной Европы, Беларуси, Украине, странах Балтии, европейской части России. Организатор конференции - британская группа компаний Confidence Capital.-0-