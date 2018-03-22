Белорусские предприятия стали победителями премии СНГ 2017 года в области качества

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены лауреаты и дипломанты премии СНГ 2017 года за достижения в области качества продукции и услуг, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации Беларуси.
От Беларуси победителями премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг стали ОАО "Моготекс" (Могилев), ОАО "Гродненский мясокомбинат", УО "Гродненский государственный медицинский университет". Дипломантом признано РУП "Национальный аэропорт Минск".
Этой престижной награды предприятия удостоены за производство высококачественной и конкурентоспособной продукции (услуг), повышение ее экспортных возможностей, создание высокой репутации товаропроизводителей СНГ как на рынке Содружества, так и на мировом рынке. Победителями конкурса также стали предприятия Казахстана, Азербайджана, России.
Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг присуждается один раз в два года на конкурсной основе организациям государств - участников Содружества за достижение значительных результатов в области качества продукции (услуг), обеспечение ее безопасности, а также внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.
Сведения о победителях размещены на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.-0-
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