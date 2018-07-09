Белорусские промпредприятия представляют продукцию на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие предприятия белорусской промышленности представляют продукцию на международной промышленной выставке "Иннопром-2018", которая проходит в российском Екатеринбурге 9-12 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД Беларуси.

Посетителям выставки будут продемонстрированы продукция и разработки белорусских производителей в сфере машиностроения, металлообработки, технологий энергетики, индустриальной автоматизации, станкостроения. Национальная экспозиция представлена под единым брендом "Made in Belarus". Площадь белорусской экспозиции составляет 165 кв.м внутри павильона и 81 кв.м для наглядной демонстрации образцов промышленной продукции.

Национальную экспозицию Беларуси составят Государственный комитет по науке и технологиям, управляющие компании холдингов МАЗ, БМЗ, "Интеграл", "БАТЭ", а также ОАО "Красный борец", Гомельский завод станочных узлов, ОАО "БелТАПАЗ", Минский подшипниковый завод, ОАО "Оптик", "Гомсельмаш", Станкостроительный завод имени С.М.Кирова, другие предприятия.

Основная задача выставки "Иннопром" - объединить усилия российских и зарубежных промышленных компаний, малого и среднего инновационного бизнеса, финансовых институтов, власти, научного и экспертного сообщества для внедрения и коммерциализации новых технологий и разработок. Площадь выставки "Иннопром" составляет 50 тыс. кв.м. В 2017 году в выставке приняли участие более 600 компаний из 20 стран, 95 государств направили на "Иннопром-2017" свои торгово-промышленные делегации. Национальные экспозиции в 2018 году представят в том числе Япония, Италия, Швейцария, Словакия, Германия. Страна - партнер "Иннопром-2018" - Республика Корея. Ежегодно мероприятие организуется Министерством промышленности и торговли России и правительством Свердловской области.-0-