Белорусские сенаторы 24 октября рассмотрят ратификацию статей соглашения АБИИ

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета Республики на заседании 24 октября рассмотрят восемь вопросов, в числе которых ратификация статей Соглашения Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Ратификация статей соглашения позволит Беларуси завершить внутригосударственные процедуры для вступления в АБИИ и стать его полноправным членом. После этого у страны появится возможность подавать заявки на финансирование в соответствии с регламентом работы банка. Проекты могут касаться создания или модернизации действующих транспортных коридоров, логистической и энергетической инфраструктуры, производственного направления, в том числе на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Беларусь сможет воспользоваться новыми финансовыми стимулами для координирования инициатив проекта "Один пояс, один путь", укрепить позицию и доверие во взаимодействии с Китаем.

Планируется, что на заседании парламентарии рассмотрят ратификацию еще ряда межправительственных соглашений, в том числе с Турцией о международных комбинированных перевозках грузов и о взаимном содействии осуществлению и защите инвестиций. Кроме того, в повестке поправки в законы об электронном документе и электронной цифровой подписи, а также о транспортно-экспедиционной деятельности.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций учрежден в 2015 году по инициативе Китая. Его уставный капитал составляет около $100 млрд. За время своего существования АБИИ профинансировал 24 проекта на $4,5 млрд. В планах банка на ближайшие годы увеличить среднегодовой объем кредитования до $4-6 млрд, а в последующем - до $10-15 млрд. АБИИ создан для объединения стран с целью решения сложных инфраструктурных вопросов в Азии и за ее пределами. Штаб-квартира банка находится в Пекине. Крупнейшие акционеры Азиатского банка инфраструктурных инвестиций - Китай, Индия и Россия. В настоящее время в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций представлены 84 страны.-0-