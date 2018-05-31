Белорусский поставщик Auchan выпустил валютные облигации

Крупнейший в Беларуси производитель торгового оборудования - ООО "Арлекс" - выпустил валютные облигации под 7,5% годовых. Ценные бумаги можно приобрести через ОАО "АСБ Беларусбанк", а доходы по ним будут выплачивать ежеквартально, рассказали БЕЛТА на предприятии.

Белорусский производитель вывел на рынок 1,2 тыс. облигаций. Номинальная стоимость каждой бумаги - $1000, а доход по ней фиксированный - 7,5% годовых. Проценты станут выплачивать каждые три месяца, а продать облигации обратно можно будет уже с мая 2020 года. Кроме того, их можно будет реализовать еще раньше на вторичном рынке.

Валютные облигации доступны как физлицам, так и компаниям. Помимо белорусов, ценные бумаги могут приобрести иностранцы. Сделать это можно без комиссии в любом отделении ОАО "АСБ Беларусбанк" в Минске и регионах. Доходы по ценным бумагам можно будет получать 7 лет.

"Арлекс" рассчитывает привлечь за счет продажи облигаций $1,2 млн. Их направят на развитие бизнеса, в том числе расширение производства и создание около 50 новых рабочих мест. Белорусский производитель рассчитывает занять 10% российского рынка торговых и складских стеллажей объемом в $100 млн. в год. Для этого компании предстоит существенно увеличить производственные мощности.

"Валютные облигации предоставят редкую возможность приумножить сбережения по ставке втрое выше той, которую дают банковские депозиты. Причем процентный доход можно будет получать каждые три месяца, а облигации - продать обратно досрочно. Мы рассчитываем, что ценные бумаги за короткое время найдут своих покупателей на рынке", - подчеркнули в компании-эмитенте.

"Арлекс" выступает крупнейшим в Беларуси производителем торгового и складского оборудования. Более 25 лет компания работает с торговыми сетями в разных странах. В частности, она занимается крупными поставками для российских сетей Auchan, X5 Retail, "Лента" и "Монетка". Кроме того, ее продукция востребована в Западной Европе, а недавно компания начала поставлять оборудование на африканский рынок. В Беларуси торговыми стеллажами и прикассовыми зонами "Арлекс" пользуются все ретейлеры.

"Выпуск облигаций позволит расширить производство и тем самым увеличить свое присутствие на зарубежных рынках. Компания занимает уверенные позиции в России и активно развивается в Европе. Спрос на белорусское торговое оборудование за рубежом сейчас крайне высокий. И мы используем позитивную ситуацию для более активного роста", - пояснили в "Арлексе".

Производство торгового оборудования "Арлекс" находится в Минске на свободных площадях "Мотовелозавода". Все процессы автоматизированы, а человеческий фактор сведен к минимуму. Для работы с металлом используются современные европейские станки и роботизированные системы. Более 80% продукции - серийного производства, а 20% поставок приходится на индивидуальные заказы.-0-