13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский промышленный форум пройдет в Минске с 29 мая по 1 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

В рамках форума состоится 21-я международная выставка "ТехИнноПром: Технологии и инновации в промышленности", которая объединит в себе несколько тематических платформ.

Деловая программа предусматривает пленарное заседание "Беларусь - место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики", международный симпозиум "Технологии. Оборудование. Качество", кооперационную биржу и другие проекты.

"Госстандарт и его организации традиционно примут участие в мероприятиях форума. Будет представлена объединенная выставочная экспозиция комитета. В программу пленарного заседания включено выступление председателя Госстандарта Виктора Назаренко. БелГИСС, БелГИМ и БГЦА проведут тематические секционные заседания", - рассказали в пресс-службе.

Белорусский промышленный форум проводится с 1997 года с целью содействия выпуску высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению новых наукоемких технологий и оборудования, привлечению инвестиций и развитию международного сотрудничества. Форум пройдет под патронажем правительства Беларуси.-0-