10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 10 января ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0042 до Br2,0146 (9 января - Br2,0104 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0044, его курс составил Br2,4059 (9 января - Br2,4015 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0191 до Br3,5423 за 100 российских рублей (9 января - Br3,5232 за 100 российских рублей).-0-

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