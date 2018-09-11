11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 11 сентября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0068 и составляет Br2,1673 (10 сентября - Br2,1605 за $1).

Евро подорожал на Br0,021 до Br2,5187 (10 сентября - Br2,4977 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0038 до Br3,0966 за 100 российских рублей (10 сентября - Br3,0928 за 100 российских рублей).-0-

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