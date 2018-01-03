3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 3 января ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0063 до Br1,979 (28 декабря - Br1,9727 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0261, его курс составил Br2,3814 (28 декабря - Br2,3553 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0063 до Br3,4342 за 100 российских рублей (28 декабря - Br3,4279 за 100 российских рублей).-0-
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