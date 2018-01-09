9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 9 января ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,013 до Br2,0104 (8 января - Br1,9974 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0064, его курс составил Br2,4015 (8 января - Br2,3951 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0296 до Br3,5232 за 100 российских рублей (8 января - Br3,4936 за 100 российских рублей).-0-

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