Белорусским предприятиям представили возможности получения сертификата кошерности

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности и особенности получения сертификата кошерности были представлены сегодня на семинаре в Белорусской торгово-промышленной палате, сообщили БЕЛТА в БелТПП.

Семинар организован по проекту БелТПП "Школа экспорта". Участникам представлена информация прикладного характера об особенностях и возможностях получения сертификата кошерности, который подтверждает соответствие продукции требованиям кашрута и является обязательным условием для организации поставок на рынок Израиля и других стран, потребители которых предъявляют данные требования в отношении определенных групп товаров.

Председатель БелТПП Владимир Улахович отметил, что тема получения сертификата кошерности актуальна и интересна для белорусского бизнеса, что подтверждает интерес к семинару со стороны предприятий. Получение сертификата на соответствие требованиям кашрута позволит расширить географию экспорта белорусских производителей, более успешно конкурировать на зарубежных рынках.

"Сегодня сертификаты на соответствие требованиям кашрута имеют белорусские производители молочной, мясной продукции, подсолнечного масла и других товаров. Но этого недостаточно, - отметил Владимир Улахович. - Есть негативный опыт поставок, когда полученные белорусскими предприятиями сертификаты были оспорены, что повлекло значительные издержки для отечественных производителей. Задача БелТПП и проекта "Школа экспорта" - выстроить модель взаимодействия с бизнесом, при которой мы можем консультировать наших производителей относительно того, как правильно поступить, чтобы получить сертификат, выводить на наших проверенных партнеров, которые его выдают".

Посол Израиля в Беларуси Алон Шогам отметил, что сертификат кошерности подтверждает высокое качество продукции, на которую он выдается, поэтому потребители отдают предпочтение кошерным товарам не только в Израиле, но и во многих других странах мира. "Кошерность - это не государственный стандарт, это стандарт качества. Кошерная продукция пользуется спросом в обычных магазинах США и Канады, других стран", - подчеркнул посол.

Относительно рынка Израиля Алон Шогам сообщил, что большинство торговых объектов продают только продукцию, которая имеет какую-либо степень кошерности. И чтобы попасть на этот рынок, белорусским предприятиям, особенно производителям мясной продукции, необходимо получить такой сертификат. "В Беларуси есть целый ряд товаров, которые по качеству могут успешно конкурировать с зарубежными, при этом имеют более низкую стоимость. Но чтобы продвигать эти товары в Израиле, нужен сертификат. Цель семинара - рассказать белорусским товаропроизводителям о целесообразности получения такого документа, научить, как и где его можно получить", - сказал посол.

На семинаре было отмечено, что есть ряд белорусских производителей, поставки которых выросли на 20-30% после получения сертификата, причем не только за счет рынка Израиля, но и за счет экспорта в другие страны, например в Канаду, США.-0-