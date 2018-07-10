Белорусским производителям нужно активнее преодолевать барьеры в торговле с ЕС - постпред Беларуси

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским производителям нужно активнее преодолевать барьеры в торговле с ЕС. Такое мнение высказал постоянный представитель Беларуси при ЕС Александр Михневич во время семинара-конференции "Экспорт в ЕС пищевой продукции", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша цель - добиться равного распределения экспорта между ЕС, ЕАЭС и третьими странами. Пока мы достигаем определенных показателей по экспорту в ЕС за счет сырьевых материалов. Нужно выходить на поставки продукции с более глубокой степенью переработки. ЕС создал барьеры для защиты своих производителей. Тем не менее многие страны мира научились эти барьеры преодолевать. Нам тоже нужно этому научиться. Все решаемо, но требуется настойчивость. Нужно знать, как действовать. Именно эти вопросы мы обсудим во время сегодняшнего семинара", - сказал Александр Михневич.

Он также сообщил, что в конце августа планируется визит в Беларусь еврокомиссара, курирующего фитосанитарные вопросы. "Это означает, что к нам стали присматриваться как к возможному экспортеру продукции", - отметил Александр Михневич.

Директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Беларуси Валерий Садохо подчеркнул, что у белорусских предприятий есть потенциал для расширения присутствия на европейских рынках. "В частности, есть потенциал по поставкам химических волокон, мебели, некоторых видов техники. Почти во всех странах ЕС есть белорусские торговые службы, перед которыми ставится задача максимально способствовать продвижению товаров на рынок", - добавил он.

Национальный центр маркетинга МИД по инициативе постоянного представительства Беларуси при ЕС проводит отраслевой семинар-конференцию "Экспорт в ЕС пищевой продукции". Цель мероприятия - выявление основных проблем наращивания экспорта пищевой продукции из Беларуси в ЕС и определение путей их решения.-0-