10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-узбекский форум делового и межрегионального сотрудничества пройдет в сентябре в Ташкенте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики по итогам встречи спикера верхней палаты парламента Михаила Мясниковича с делегаций Узбекистана.

На переговорах с делегацией во главе с первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана Ботиржоном Асадовым обсуждались состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, включая парламентское измерение, а также вопросы подготовки и проведения ряда совместных мероприятий, развития прямых связей регионов.

"Михаил Мясникович подчеркнул, что Узбекистан - ключевой партнер Беларуси в Средней Азии. Он обратил внимание на совместную подготовку предстоящего в сентябре в Ташкенте белорусско-узбекского форума делового и межрегионального сотрудничества с участием парламентов и торгово-промышленных палат", - проинформировали в пресс-службе.

Ботиржон Асадовв в свою очередь отметил важность выстраивания многопланового сотрудничества двух стран, экономических и культурно-гуманитарных связей, межрегионального взаимодействия.

"Стороны выразили уверенность, что совместными усилиями будут найдены новые точки роста товарооборота. В качестве перспективных направлений сотрудничества отмечены фармацевтика, мебельное производство, высокие технологии, электротехника, кожевенная отрасль, туризм" - добавили в пресс-службе.-0-