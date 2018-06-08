8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-мае продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $3,707 млрд в эквиваленте, купило $3,049 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $658 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-мае продали иностранной валюты на $7,998 млрд в эквиваленте, купили $8,424 млрд.

Нерезиденты Беларуси за пять месяцев продали валюты на $240,6 млн в эквиваленте, купили - $48,7 млн.-0-