8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-мае продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $3,707 млрд в эквиваленте, купило $3,049 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $658 млн.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-мае продали иностранной валюты на $7,998 млрд в эквиваленте, купили $8,424 млрд.
Нерезиденты Беларуси за пять месяцев продали валюты на $240,6 млн в эквиваленте, купили - $48,7 млн.-0-
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