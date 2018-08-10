10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в июле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные комитета.

Среди продуктов питания заметнее всего подешевела свежая белокочанная капуста (на 42,38%), помидоры (на 33,22%) и сладкий перец (на 28,07%). В среднем овощи снизились в цене на 19,21%. Из фруктов больше всего подешевели бананы и виноград (чуть более чем на 20%). В целом цена фруктов упала на 8%.

Лидеры в рейтинге подорожавших товаров - свежие огурцы (9,22%), репчатый лук (8,78%), куры (7,8%) и полуфабрикаты из мяса птицы (6,39%). Стали также дороже морковь и свекла - на 5,61% и 4,8% соответственно.

Одежда подешевела на 0,5%, обувь подорожала на 0,74%. Мебель прибавила в цене на 0,72%, электротовары - 0,33%, строительные материалы - 0,54%. Медикаменты стали дешевле на 0,43%.

Что касается услуг, то билеты на концерты подешевели на 1,49%. В лидерах по росту цен - услуги фотоателье (выросли в цене на 2,36%), абонентская плата за пользование услугами сотовой подвижной электросвязи (2,21%) и санаторно-оздоровительные услуги (1,86%).

В Беларуси в июле зафиксирована дефляция 0,2%. Продовольственные товары в июле подешевели на 0,5% по сравнению с июнем 2018 года, непродовольственные товары подорожали на 0,02%. Индекс цен и тарифов на платные услуги в июле составил 100,3% к июню 2018-го.-0-