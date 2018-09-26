БелТПП проведет образовательный курс для предприятий-экспортеров с 28 сентября по 23 ноября

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательный курс Белорусской торгово-промышленной палаты "Школа экспорта" стартует 28 сентября и продлится по 23 ноября текущего года. Об этом сообщил сегодня председатель БелТПП Владимир Улахович в пресс-центре БЕЛТА.

При формировании программы курса ставка сделана на прикладные знания. "Мы не можем заменить университетский курс, но исходили из того, что сегодня необходимо предприятиям-экспортерам. Есть замечательные маркетологи, специалисты с прекрасной языковой подготовкой, но порой нашим экспортерам не хватает общего знания по основным элементам внешнеэкономической деятельности. Это правовая, таможенная сферы, подготовка соглашений и договоров, страновые знания и т.д. Все эти элементы постарались интегрировать в проект", - рассказал Владимир Улахович.

Курс включает восемь образовательных модулей: "Жизненный цикл экспортного проекта", "Организация и совершенствование маркетинговой деятельности", "Экспортный контракт: правовые особенности поставки", "Таможенное сопровождение экспортного проекта", "Логистические этапы экспортного проекта", "Управление финансовыми ресурсами", "Налоговые аспекты экспортной деятельности", "Кросс-культурные особенности в деловой коммуникации с зарубежными партнерами. Деловой этикет". Лекции будут читать 26 высококвалифицированных специалистов.

Всего зарегистрированы 94 слушателя бизнес-курса - представители белорусских предприятий, в том числе руководители. "Большую долю занимают предприятия негосударственной формы собственности и представители сферы услуг. Это значит, что сегодня очень актуально продвижение экспорта услуг", - добавил Владимир Улахович. Для предприятий, которые входят в состав БелТПП, образовательный курс будет бесплатным.

Владимир Улахович пояснил, что проект "Школа экспорта" реализуется еще с февраля. Были проведены отдельные страновые и отраслевые семинары, в том числе посвященные получению сертификатов кошерности и "Халяль". Образовательный курс - один из этапов этого проекта, направленный на повышение компетенции специалистов предприятий, задействованных в экспортной деятельности. "В конце первого квартала следующего года мы вернемся к этому (проведению образовательного курса. - Прим. БЕЛТА), при этом учтем все пожелания и предложения", - резюмировал председатель БелТПП.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке