БелТПП проведет семинары по экономическому сотрудничеству со странами Центральной Америки и АСЕАН

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата проведет семинары по экономическому сотрудничеству со странами Центральной Америки и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил сегодня председатель БелТПП Владимир Улахович в пресс-центре БЕЛТА.

Он отметил, что на этот год запланированы два страновых и один отраслевой семинары. "Поступило встречное предложение от наших партнеров и посольств стран Центральной Америки. Мы уже имеем опыт взаимодействия с Кубой и Венесуэлой. Как работать с этим рынком, какие есть возможности, ниши - эти вопросы станут предметом семинара, - рассказал Владимир Улахович. - Еще один семинар посвящен рынку АСЕАН. Там у нас много партнеров, среди них Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Индонезия".

Тема предстоящего отраслевого семинара - развитие инновационного экспорта Беларуси. Председатель БелТПП напомнил, что в стране действует государственная программа инновационного развития, до государственных предприятий доведены параметры по внедрению и развитию инновационной продукции. "Показатели поставок нашей высокотехнологичной продукции на рынок ЕС скромны. Очень важно укрепление инновационной составляющей в экспорте. В рамках этого семинара мы хотели бы донести до предприятий в первую очередь негосударственной формы собственности информацию о возможностях поддержки развития инновационных проектов и продукции. Есть и другие вопросы, сред них защита интеллектуальной собственности, товарных брендов", - добавил Владимир Улахович.-0-

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