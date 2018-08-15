Биржевые торги, тарифы на транзит и расчетные валюты: как идет работа над общими энергорынками ЕАЭС

Создание общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов - один из приоритетов интеграционного сотрудничества в Евразийском экономическом союзе. Как продвигается их формирование, какие вопросы еще не урегулированы и когда ждать подписания договоров о формировании общих энергорынков, в интервью БЕЛТА рассказал директор департамента энергетики Евразийской экономической комиссии Леонид Шенец.

- Сроки создания общих энергорынков определены (рынок электроэнергии - 1 июля 2019 года, рынки газа, нефти и нефтепродуктов - 1 января 2025 года), и времени остается не так много. На каком этапе сейчас работа? Нужны ли дополнительные механизмы для скоординированной энергетической политики в ЕАЭС?

- Формирование общего электроэнергетического рынка находится на стадии реализации программы. Уже разработан проект международного договора о рынке, который в ближайшие месяцы будет направлен в государства - члены ЕАЭС на внутригосударственное согласование. Помимо этого на экспертном уровне идет согласование проектов четырех правил функционирования общего электроэнергетического рынка и положения о развитии межгосударственных электрических сетей.

Кроме работы над нормативными актами ЕЭК совместно с государствами-членами приступила к созданию технологической основы общего рынка электроэнергии. Так, в апреле прошли имитационные торги электроэнергией на базе казахстанской торговой площадки, а в июне - на базе двух российских площадок. Имитационные торги вызвали огромный интерес и позволили на практике опробовать те решения, которые закладываются в правила торговли.

Что касается общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, то мы ожидаем подписания проектов соответствующих программ до конца текущего года. Проект программы формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС полностью согласован и готов к подписанию главами государств-членов. По проекту программы формирования общего рынка газа остается одно разногласие. Оно касается формирования тарифов на транспортировку газа на общем рынке газа ЕАЭС.

- Когда страны ЕАЭС могут подписать международные договоры о формировании общих энергорынков? Какие сроки отводятся для утверждения программы и плана мероприятий по формированию общего рынка газа союза?

- В соответствии с Договором о ЕАЭС международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка должен вступить в силу не позднее 1 июля 2019 года. Мы делаем все возможное, чтобы он был подписан в установленные сроки.

Как я обозначал, по проекту программы формирования общего рынка газа ЕАЭС остается одно разногласие. Оно касается ценовой и тарифной политики, которое по поручению Евразийского межправсовета прорабатывается на уровне руководителей уполномоченных ведомств (министров энергетики) государств-членов. Результаты этой работы будут доложены на очередном заседании межправсовета в октябре этого года.

Предусмотрена разработка международного договора о формировании общего рынка газа союза и направление его на внутригосударственное согласование в 2020 году, а его подписание - в 2021 году. Работа по данному документу также уже ведется.

Что касается формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, то подготовка и согласование международного договора предусмотрены до 2024 года. Сейчас сторонами совместно с ЕЭК ведется предварительная работа по документу.

- Какие предложения прорабатываются по тарифам на транспортировку газа?

- Во время заседания Евразийского межправсовета 27 июля этого года в Санкт-Петербурге главами правительств государств-членов поручено провести совещания на уровне руководителей уполномоченных органов (министров энергетики) по вопросу единой методологии тарифообразования (ценообразования) в отношении услуг по транспортировке газа в рамках общего рынка газа ЕАЭС. Итоги данной работы доложат главам правительств, и будут приняты соответствующие решения.

- Какие перспективы в ЕАЭС есть у биржевой торговли электроэнергией, газом и нефтью? Как это может отразиться на ценах на энергоресурсы? Планируется ли создавать новые площадки для торгов в рамках общего рынка? Определены ли уже расчетные валюты?

- Перспективы у биржевой торговли огромные. В апреле и июле мы провели имитационные торги электроэнергией на базе существующих площадок. О том, что для организации централизованной (биржевой) торговли электроэнергией будут использоваться существующие площадки, стороны договорились в прошлом году, межправсовет принял соответствующее распоряжение. Вопрос расчетной валюты непростой, и в настоящее время он прорабатывается экспертами.

Цены на энергоресурсы благодаря внедрению биржевой торговли, как показывает мировая практика, снижаются. Создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС позволит повысить уровень энергетической безопасности, увеличить число генерирующих компаний, присутствующих на рынке, что приведет к повышению конкуренции и, как следствие, снижению цен для потребителей.

На общих рынках газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС будут применяться различные механизмы заключения договоров на поставку. Это долгосрочные и краткосрочные договоры между хозяйствующими субъектами государств-членов, биржевые сделки.

В соответствии с концепцией формирования общего рынка газа на втором этапе создания общего рынка (до 2021 года) будет обеспечено функционирование одной или нескольких товарных бирж, на которых могут проходить биржевые торги газом. Уполномоченные органы государств-членов совместно с ЕЭК разрабатывают и согласовывают порядок биржевых торгов газом.

Касательно цен на газ, приобретаемый на бирже, можно привести пример российской товарно-сырьевой биржи АО "СПбМТСБ". Биржевые торги газом ведутся там с 2014 года. В определенные периоды года российские потребители могут приобрести природный газ на этой бирже до 10% дешевле, чем по регулируемой внутрироссийской цене.

Необходимость создания новых площадок для торгов будет решаться государствами - членами ЕАЭС. Вопрос валют, в которых будут производиться расчеты за энергоресурсы, приобретаемые на бирже, будет определяться в нормативных документах и правилах биржи, где проводятся торги.

Государствам-членам и ЕЭК еще предстоит большая работа по развитию биржевой торговли на общих рынках электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

- Есть ли предпосылки для увеличения мощностей по производству возобновляемой энергии в Евразийском экономическом союзе?

- Государства-члены союза располагают огромными запасами ископаемых углеводородов. Это примерно 20% мировых запасов природного газа и угля и 7% мировых запасов нефти. Соответственно, мы полностью обеспечиваем свои потребности в сырье для производства электроэнергии. Я полностью поддерживаю мнение Министерства энергетики Российской Федерации о том, что в ближайшие годы углеводородная энергетика будет доминирующей.

Что касается возобновляемых источников энергии, то данные технологии, безусловно, имеют право на жизнь, хотя стоят значительно дороже и требуют дополнительных регулировочных мероприятий, затрат на их внедрение.

В странах ЕАЭС давно ведется работа в этом направлении, приняты и успешно реализуются программы, направленные на увеличение доли энергии от возобновляемых источников в энергобалансах. Например, в Армении доля ВИЭ в энергобалансе составляет 32,5%. В России она около 19% (с учетом больших ГЭС). Успешно развивается это направление и в Беларуси. Производство энергии из биомассы, биогаза, за счет ветроустановок, солнечных батарей и ГЭС в настоящее время составляет 409,9 МВт, а к 2020 году электрическая мощность установок по использованию ВИЭ составит 6,7% от всей установленной мощности энергосистемы Беларуси. В Казахстане и Кыргызстане также достигнуты определенные успехи в данной области.

Мы предлагаем разработать в ЕАЭС принципы (основные подходы) проведения скоординированной энергетической политики в союзе, включая сотрудничество в области энергосбережения, энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, улучшения экологической ситуации и использования атомной энергии в мирных целях.

Самыми перспективными направлениями расширения сотрудничества государств - членов ЕАЭС в части ВИЭ, по нашему мнению, являются использование биомассы (отходов деревообработки) и твердых бытовых отходов для выработки тепловой и электрической энергии, реконструкция существующих и строительство новых котельных взамен работающих на газе, угле с переводом их на возобновляемые виды топлива (щепа, пеллеты, отходы деревообработки и т.д.), строительство гидроэлектростанций, солнечных, ветряных и биогазовых электроустановок. Так что предпосылки для наращивания мощностей по производству ВИЭ однозначно есть.

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