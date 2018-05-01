1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес сможет использовать программные кассы для приема денег с 7 июля. Положение о требованиях к программной кассовой системе и программной кассе утверждено постановлением Министерства по налогам и сборам от 29 марта 2018 года №10, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Программная касса - программное обеспечение, с помощью которого выполняются операции по приему денежных средств и передаются необходимые данные в систему контроля кассового оборудования. Она станет альтернативным вариантом для приема денежных средств субъектами хозяйствования.

Будет обеспечивать возможность приема наличных денег и расчетов в безналичной форме по банковской карточке. Предусмотрено ее функционирование в едином цикле со средством контроля оператора.

Программные кассы могут использоваться в сферах торговли, общественного питания, услуг (кроме автомобильных перевозок пассажиров), за исключением случаев, когда в этих сферах в соответствии с законодательством для приема денег используются специальные компьютерные системы.

Согласно постановлению, покупателю могут выдаваться электронные чеки - кассы обеспечивают не только печать кассовых документов на бумаге, но и возможность передачи покупателю платежного документа в электронном виде. Способ передачи такого платежного документа определяется техническими решениями оператора программной кассовой системы.

Программная кассовая система будет включать систему защиты информации. Чтобы не допустить несанкционированный доступ, будет предусмотрен комплекс мер.-0-