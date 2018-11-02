Бизнес-сообщество может оказывать поддержку проблемным предприятиям - Турчин

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин видит возможность поддержки проблемных предприятий бизнес-сообществом. Об этом шла речь во время его рабочей поездки в Минскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Первый вице-премьер ознакомился с работой МОУП "Иловское". Предприятие не случайно оказалось в поле зрения руководства правительства. Оно имеет просроченную задолженность по платежам в бюджет, что связано с высокой конкуренцией, не расчетами организаций торговли, ростом закупочных цен на сырье и материалы. Инспекцией Министерства по налогам и сборам подано заявление в экономический суд Минской области о признании МОУП "Иловское" экономически несостоятельным, введен защитный период, работает антикризисный управляющий.

Александру Турчину доложили о принимаемых мерах по оздоровлению предприятия. Первый вице-премьер также побеседовал с работниками цехов. Они выразили озабоченность судьбой не только предприятия, но и всех тех, кто здесь трудится. Являясь одним из двух самых крупных в Мядельском районе, МОУП "Иловское" предоставляет рабочие места почти для 150 жителей.

Как отметил Александр Турчин, несмотря на то, что "Иловское" находится в коммунальной собственности и ответственность за состояние дел лежит на местных органах власти, правительство не может находиться в стороне. Предприятию необходимо помочь: вывести его на устойчивую работу, сохранить рабочие места и обеспечить людей достойной оплатой труда. В этом он видит и возможность поддержки подобных предприятий бизнес-сообществом.

В частности, первый вице-премьер сообщил, что взять под кураторство МОУП "Иловское", оказать консультативную помощь и содействие в реализации продукции предприятия предложено заместителю председателя Совета по развитию предпринимательства (председателю совета директоров ООО "Табак-инвест") Павлу Топузидису.-0-