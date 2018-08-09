9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Беларуси на 2019 год будет профицитным, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Бюджет сохранится с профицитом, поскольку мы сохраняем бюджетное правило, и часть получаемых доходов (в первую очередь это доходы от ввозных таможенных пошлин) будет направляться целевым образом на погашение государственного долга. Мы этот механизм сохраняем, поэтому профицит будет", - отметил Дмитрий Кийко.
Прогнозируется, что доходы бюджета в 2019 году снизятся на 1,7%. "Мы сохраняем профицит с учетом того, что достаточно жестко подходим к планированию расходной части", - пояснил замминистра.
Как сообщалось, проект бюджета на 2019 год рассчитан исходя из стоимости нефти $60 за баррель. Основные параметры: инфляция - 5%, ставка рефинансирования - 9,75%.-0-
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