Бюджетный сектор в 2019 году получит дополнительные ресурсы – Минфин

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджетный сектор в 2019 году получит дополнительные ресурсы. Это предусмотрено проектом бюджета на будущий год, сообщил министр финансов Максим Ермолович в интервью программе "Неделя" телеканала СТВ , передает БЕЛТА.

"Республиканский консолидированный бюджет по своему объему в номинальном выражении останется в тех же параметрах, что мы имеем сейчас. Но бюджетный сектор получит дополнительные ресурсы. Это требование Главы государства, это качество жизни населения", - сказал Максим Ермолович.

Вместе с тем в 2019 году господдержка предприятий снизится. "Условия работы улучшились. Это не 2015-2016 годы, когда бюджету приходилось решать проблемы предприятий. Сейчас ситуация должна меняться", - пояснил министр.

Бюджет на следующий год будет профицитным. "Сохраняется задача, установленная Президентом в послании белорусскому народу, о необходимости снижения долговой нагрузки на бюджет. Для снижения уровня госдолга надо тратить меньше, чем зарабатываем. Поэтому определенные доходы бюджета, которые не имеют постоянного характера, связаны с нефтяной конъюнктурой, будут направляться на погашение госдолга", - отметил Максим Ермолович.

Он также рассказал, что бюджет нынешнего года исполняется лучше, чем планировалось. Базирование на консервативных оценках прогнозов социально-экономического развития дает возможность в процессе исполнения бюджета принимать решения о перераспределении или дополнительном финансировании наиболее важных параметров, определяемых Президентом.-0-