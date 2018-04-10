БМЗ планирует поставить на украинский рынок продукции на $240 млн

10 апреля, Киев /Корр. БЕЛТА/. Белорусский металлургический завод планирует в 2018 году поставить на украинский рынок продукции на $240 млн, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист управления маркетинга предприятия Татьяна Васкевич на полях выставки Made in Belarus.

"Что касается планов на 2018 год, то порядка 300 тыс. т продукции, возможно, мы и поставим на этот рынок. Это около $240 млн. Планы амбициозные. У нас есть стратегия работы на этом рынке, в среднесрочном периоде рассчитываем на рост в 10-20% в год", - отметила она.

Татьяна Васкевич подчеркнула, что для БМЗ период крупного роста на украинском рынке прошел, пик был в 2017 году. Поставки в Украину увеличились почти в 6 раз. "Во-первых, была низкая база, во-вторых, украинский рынок сейчас активизировался, начался рост экономики. Это наши соседи, географическое положение удобное, поэтому для нас этот рынок - один из самых перспективных", - пояснила она.

Представитель БМЗ рассказала, что в первом квартале предприятие тоже нарастило поставки в Украину. Сейчас сюда поставляется арматурный прокат для строительства, сортовой прокат для машиностроения, металлокорд. Кроме того, экспортируется проволока различного назначения.

Выставка Made in Belarus проходит с 10 по 14 апреля в киевском Международном выставочном центре. Участие в ней принимают более 50 белорусских компаний, которые демонстрируют разработки в сферах машиностроения и нефтехимии, транспорта и логистики, сельского хозяйства и продовольствия, легкой промышленности и туризма. Выставка сопровождается деловой программой, включающей отраслевые презентации белорусских предприятий. Ключевым мероприятием деловой программы стала конференция "Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества". В мероприятии приняли участие представители государственных ведомств двух стран, а также Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Украины.

Выставку Made in Belarus в Киеве организует БелТПП. Оператором выступает выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Украине, Торгово-промышленной палаты Украины, государственных органов и бизнес-ассоциаций двух стран.-0-