БМЗ планирует в 2018 году поставить на украинский рынок продукции на $40 млн

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский металлургический завод планирует в 2018 году поставить на украинский рынок продукции на $40 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии, комментируя итоги выставки Made in Belarus.

"Что касается планов на 2018 год, то 100 тыс. т продукции, возможно, мы поставим на этот рынок. Это около $40 млн. Планы амбициозные. У нас есть стратегия работы на этом рынке, в среднесрочном периоде рассчитываем на продолжение роста", - рассказали на БМЗ.

На предприятии подчеркнули, что для БМЗ пик роста на украинском рынке был в 2017 году - поставки увеличились почти в 6 раз. "Украинский рынок активизировался, отмечается рост экономики. Это наши соседи, географическое положение удобное, поэтому для нас этот рынок - один из самых перспективных", - пояснили на заводе.

В первом квартале текущего года предприятие также нарастило поставки в Украину. Сейчас сюда поставляется арматурный прокат для строительства, сортовой прокат для машиностроения, металлокорд. Кроме того, экспортируется проволока различного назначения.

Выставка Made in Belarus проходит с 10 по 14 апреля в киевском Международном выставочном центре. Участие в ней принимают более 50 белорусских компаний, которые демонстрируют разработки в сферах машиностроения и нефтехимии, транспорта и логистики, сельского хозяйства и продовольствия, легкой промышленности и туризма. Выставка сопровождается деловой программой.

Выставку Made in Belarus в Киеве организует БелТПП. Оператором выступает выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Украине, Торгово-промышленной палаты Украины, государственных органов и бизнес-ассоциаций двух стран.-0-