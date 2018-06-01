Более 530 компаний из 28 стран примут участие в выставке "Белагро"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 530 компаний из 28 стран примут участие в международной специализированной выставке "Белагро-2018", которая пройдет с 5 по 10 июня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица в Минском районе. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора компании "Минскэкспо", директор выставки "Белагро-2018" Александр Макавчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году в выставке "Белагро-2018" принимает участие 536 компаний из 28 стран мира. Количество участников возросло по сравнению с прошлым годом. Зарубежные предприятия проявляют большой интерес к выставке. В частности, на сегодня уже сформированы коллективные экспозиции Чехии, Индии, Пакистана", - сказал Александр Макавчик.

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов отметил, что в этом году на "Белагро-2018" ожидается больше зарубежных делегаций. "В частности, в этом году выставку посетит большая делегация из Чехии во главе с министром сельского хозяйства. Мы также ожидаем, что на выставку приедут губернаторы Вологодской и Сахалинской областей и ряд министров сельского хозяйства регионов России", - добавил он.

В выставке примут участие предприятия Министерства промышленности. Специальную экспозицию достижений отечественных аграриев ежегодно организует Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. На "Белагро-2018" также будут представлены коллективные экспозиции Национальной академии наук Беларуси, концерна "Белгоспищепром", Белкоопсоюза, ГО "Белплемживобъединение" и других организаций и ведомств.

На выставке "Белагро-2018" предусмотрена деловая программа, в которую вошли семинары, демонстрации, презентации, мастер-классы и конкурсы.

Также во время Белорусской агропромышленной недели пройдет выставка "Белпродукт-2018". "Будут презентованы предприятия нашей страны, которые производят продукты питания. Они займут площадь 9 тыс. кв.м", - отметил Александр Макавчик.

Форум аграриев "Белагро" предусматривает обобщение международного опыта в сельскохозяйственном машиностроении, поиск оригинальных инновационных решений в сфере экологически безопасных материалов и безотходных технологий. На выставке будут представлены техника, технологии и оборудование для сельскохозяйственного производства, фермерских и тепличных хозяйств, продукция сельскохозяйственного производства, агрохимия, средства защиты растений и почв, зоотехния, корма и кормовые добавки, ветпрепараты и медикаменты, семена, растения, технологическое оборудование для переработки зерновых и другая продукция.

Организатор выставки "Белагро-2018" - ЗАО "Минскэкспо", соорганизатор - IFW-expo. Выставка пройдет при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси.-0-