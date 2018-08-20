Более трети введенного в январе-июле жилья в Беларуси построено для нуждающихся

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 36,9% введенного в январе-июле жилья построено для нуждающихся, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В январе-июле организации всех форм собственности построили 21,1 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1,838 млн кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 677,9 тыс. кв.м, или 36,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 456,8 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах - 430,1 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 517,5 тыс. кв.м общей площади жилья (28,1% от общего ввода по республике).-0-