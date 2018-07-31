31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский бизнес заинтересован в сотрудничестве с ОАО "Борисовский ДОК", сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления внешнеэкономических связей и координации поставок на внутренний рынок концерна "Беллесбумпром" Виктор Кашпей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Представители британского бизнеса недавно посетили Беларусь, побывали на нескольких предприятиях. На них произвело впечатление ОАО "Борисовский ДОК". Британская сторона проявила заинтересованность в сотрудничестве с этим предприятием. Идут переговоры, отрабатываются некоторые моменты для того, чтобы осуществить первые поставки на британский рынок", - сказал Виктор Кашпей.

Стенд белорусской деревообработки впервые был представлен на международной выставке Timber Expo-2017 в Бирмингеме в октябре 2017 года. Тогда представителей деловых кругов Великобритании пригласили посетить Беларусь и побывать на деревообрабатывающих предприятиях. Визит состоялся в июне 2018 года, его организовали при содействии посольства Беларуси в Великобритании и Федерации трейдеров товарами Великобритании. Представители ряда британских компаний провели переговоры с руководством деревообрабатывающей отрасли Беларуси, деревообрабатывающих и мебельных предприятий концерна "Беллесбумпром".

ОАО "Борисовский ДОК" входит в состав "Беллесбумпрома". Это крупнейшее деревообрабатывающее предприятие Беларуси, имеющее более чем вековой опыт производства изделий из древесины. Там производят детали для домов из клееного бруса, широкую линейку изделий из древесины, а также древесное топливо - пеллеты.-0-