Брыло назначен представителем государства в Белорусской биотехнологической корпорации

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло назначен представителем государства в органах управления ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация". Соответствующее постановление Совета Министров от 11 января 2018 года №20 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Высокотехнологичное агропромышленное производство полного цикла создадут под Руденском в Пуховичском районе. Инвестиционный проект предусматривает строительство заводов по производству лизина, треонина и триптофана, комбикормов, по переработке семян масличных культур, а также выполнение подпроекта "Земледелие" для выращивания сельскохозяйственными организациями зерновых, зернобобовых и масличных культур. В результате будет создано более 1 тыс. рабочих мест, что обеспечит дальнейшее развитие Руденска (город-спутник Минска). Финансирование инвестиционного проекта будет осуществляться за счет собственных средств ЗАО "БНБК", а также привлекаемых ЗАО "БНБК" кредитных и заемных денежных средств.-0-