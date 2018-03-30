БУТБ аккредитовала первого брокера из Украины

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" аккредитован первый брокер из Украины - ООО "Даст", сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Компания специализируется на поставках сельскохозяйственной продукции украинского производства для нужд белорусских производственно-перерабатывающих предприятий.

По словам директора ООО "Даст" Якова Шибецкого, рынок Беларуси представляет значительный интерес для украинского бизнеса, а биржевой механизм позволяет работать с белорусскими субъектами хозяйствования без посредников и с минимальными рисками.

"В качестве участника торгов с БУТБ мы сотрудничаем уже более 6 лет. В основном реализуем рапсовый и подсолнечный жмых, шроты масличных культур, кукурузу и соевые бобы. Вся эта продукция пользуется стабильным спросом у белорусских сельскохозяйственных предприятий. Статус биржевого брокера открывает для нас новые возможности. В частности, мы планируем расширить номенклатуру поставляемых через биржу товаров и существенно нарастить объем биржевых сделок, в том числе путем привлечения на торги украинских компаний", - отметил директор ООО "Даст".

С 2015 года в соответствии с изменениями в законодательстве о биржевой торговле товарами компании - нерезиденты Беларуси получили право участвовать в биржевых торгах БУТБ в качестве брокеров. В настоящее время на БУТБ аккредитованы 6 иностранных брокеров из Латвии, Литвы, Польши, России, Турции и Украины. Лидером рейтинга деловой активности является латвийский брокер - компания Business Support Services, которая по итогам 2017 года привлекла на БУТБ 14 новых участников и совершила биржевых сделок на сумму более $4 млн.-0-