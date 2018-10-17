Бытовая техника при ввозе в ЕАЭС должна сопровождаться документом соответствия техрегламенту

17 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия техрегламенту Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В документе большой список наименований товаров, включая широко распространенные в быту холодильники, электроплиты, кофеварки, микроволновые печи, стиральные машины, утюги, пылесосы, телевизоры, компьютеры, телефоны, электроинструмент, электролампы и т.д. Эти товары будут сопровождаться декларацией об их соответствии требованиям союзного техрегламента", - отметили в ЕЭК.

Утвержден также перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия техрегламенту ЕАЭС "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания".

"В раздел перечня для питания спортсменов, в частности, включены белковые и углеводные смеси, молочные белки, аминокислоты, витаминно-минеральные комплексы, - пояснили в ЕЭК. - В раздел о продукции для питания беременных и кормящих женщин - молоко, сливки, сыры, творог, каши на молочно-зерновой основе, молочная сыворотка и ряд других продуктов. Предприниматели должны будут предъявить таможенным органам свидетельство о государственной регистрации этих товаров или сведения о государственной регистрации в едином реестре. Это необходимо для более эффективного контроля безопасности и обращения специализированных продуктов".-0-