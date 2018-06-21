БЖД планирует в этом году перевезти более 4 тыс. контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа-Китай

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога (БЖД) планирует в 2018 году перевезти более 4 тыс. контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа-Китай. Об этом сообщил первый заместитель начальника БЖД Игорь Шилов сегодня перед прибытием на терминал Колядичи первого контейнерного поезда из города Шицзячжуан - административного центра китайской провинции Хэбэй, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская железная дорога большое внимание уделяет развитию грузоперевозок с Китаем. Эти перевозки усилиями сторон стремительно растут. В текущем году планируем перевезти через Белорусскую железную дорогу более 4 тыс. контейнерных поездов из Китая в Европу и из Европы в Китай", - сказал Игорь Шилов.

Он также поблагодарил всех причастных к созданию железнодорожного маршрута по контейнерной перевозке грузов из китайской провинции Хэбэй. Планируется, что по нему составы будут отправляться 3-4 раза в месяц, а в обратном направлении - 2 раза в месяц. "Уверен, у него будет успех. Приглашаем белорусский бизнес воспользоваться преимуществами нового маршрута", - резюмировал первый заместитель начальника БЖД.

Хэбэй станет 13-й китайской провинцией, с которой Республиканское транспортно-экспедиционное унитарное предприятие "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" Белорусской железной дороги сотрудничает по контейнерным перевозкам грузов.

БЖД активно развивает контейнерные перевозки через погранпереходы Брест - Тересполь, Брузги - Кузница Белостоцкая, Свислочь - Семенувка, на которых осуществляется переработка грузов, следующих в направлении Восток - Запад - Восток по колее 1520 мм и 1435 мм. В планах БЖД возобновление передачи грузов через пограничный переход Высоко-Литовск - Черемха до конца 2018 года.-0-