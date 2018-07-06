БЖД получила 20 плацкартных пассажирских вагонов российского производства

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусскую железную дорогу поставлено 20 плацкартных пассажирских вагонов производства Тверского вагоностроительного завода, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Плацкартные вагоны прибыли на станцию Минск-Пассажирский 1 июля. В ближайшее время они будут задействованы на основных пассажирообразующих направлениях: Минск - Москва и Минск - Санкт-Петербург. Договор поставки заключен между лизинговой компанией ООО "БелВЭБлизинг" и Минским отделением Белорусской железной дороги", - рассказали в пресс-центре.

Плацкартные вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч. Они оснащены прислонно-сдвижными входными и раздвижными дверями межвагонных переходов увеличенной ширины, автоматической системой открытия, закрытия и блокировки, а также кондиционерами, экологически чистыми туалетными комплексами, системой обеззараживания воды и воздуха, камерами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.

В салонах вагона 54 спальных места. Каждый пассажир может воспользоваться персональной розеткой или USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

Благодаря применению при строительстве вагонов коррозионно-инертных сталей срок службы вагонов увеличен до 40 лет.

С 1998 года в рамках обновления вагонного парка Белорусской железной дороги Тверской вагоностроительный завод поставил в Беларусь более 90 вагонов и 57 вагонокомплектов для их последующей сборки на Минском вагоноремонтном заводе.

ОАО "Тверской вагоностроительный завод", входящее в ЗАО "Трансмашхолдинг", - самое крупное предприятие СНГ по производству различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги.-0-

Фото Тверского вагоностроительного завода