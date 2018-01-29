БЖД в 2018 году планирует увеличить на 30% объем контейнерных перевозок в сообщении Китай-ЕС-Китай

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в 2018 году планирует увеличить на 30% объем контейнерных перевозок в сообщении Китай-ЕС-Китай, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В 2017 году в сообщении Китай-ЕС-Китай перевезено 245,4 тыс. контейнеров, или 174% к 2016 году. В 2018 году прогнозируется рост объемов перевозок контейнерными поездами в этом направлении на 30% к уровню 2017 года, что составит более 300 тыс. контейнеров.

В БЖД подчеркнули, что грузовые перевозки остаются главным источником получения прибыли и обеспечения рентабельности работы дороги. Объем перевозимых грузов в 2017 году составил 146,3 млн т, или 115% к 2016 году, грузооборот возрос на 18%, показатель "Погрузка грузов" достиг максимального значения за последние 5 лет.

"Перспективным направлением с точки зрения роста перевозок и доходности являются для Белорусской железной дороги перевозки прямыми ускоренными контейнерными поездами и реализация новых проектов в данной сфере. Так, если в 2015 году удельный вес доходов от перевозок грузов в контейнерах в общей выручке от грузовых перевозок составлял 2,5%, то в 2017 году - 4,1%", - отметили в БЖД.

По итогам работы за 2017 год специализированными поездами перевезено более 376 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, или 160% к 2016 году. Проследовало более 3,2 тыс. контейнерных поездов, что в 1,6 раза больше, чем за 2016 год.

Результаты работы Белорусской железной дороги в 2017 году и задачи на 2018 год были рассмотрены 26 января на итоговом заседании технико-экономического совета БЖД. В мероприятии принял участие министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, руководители и представители органов государственной власти и управления, служб и организаций Белорусской железной дороги.-0-