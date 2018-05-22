Чехия в сотрудничестве с Беларусью видит наибольший потенциал в энергетике и АПК

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чехия в сотрудничестве с Беларусью видит наибольший потенциал в сфере энергетики и агропромышленном секторе экономики. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра промышленности и торговли Чехии Эдуард Муржицки по итогам заседания в Минске белорусско-чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас все сферы деятельности очень важны, но наибольший потенциал мы видим в области энергетики и агропромышленного сектора. Хотел бы также высоко оценить результаты работы Беларуси в сфере информационных и коммуникационных технологий. Мы считаем, что эти технологии обладают большим потенциалом, и рады белорусским инвестициям в эту область", - сказал Эдуард Муржицки.

В свою очередь председатель белорусской части комиссии, замминистра иностранных дел Евгений Шестаков констатировал, что две страны на протяжении многих лет активно работают в части модернизации и создания новых производств. Чешское оборудование установлено на многих крупнейших предприятиях Беларуси, включая "Нафтан", "Гродно Азот", "Белшину", используется в энергетическом секторе, начиная от котельных на местных видах топлива, гидроэлектростанций и заканчивая строящейся АЭС. В Чехию поставляются белорусские трактора, комбайны, холодильники, интегральные схемы, лазеры, стиральные машины, большое количество полуфабрикатов.

По словам дипломата, проведение заседаний белорусско-чешской комиссии на ежегодной основе свидетельствует о максимально стабильном интересе к развитию экономического сотрудничества между странами. "Мы готовы и в дальнейшем поддерживать экономические проекты, от самых больших до самых малых, направленные на взаимное устойчивое развитие", - заверил Евгений Шестаков.-0-