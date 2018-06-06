Чехия заинтересована сотрудничать с Беларусью в сфере аграрной науки и образования

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чехия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере аграрной науки и образования, сообщил министр сельского хозяйства Чехии Йиржи Милек во время заседания чешско-белорусской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольствия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для дальнейшего развития сельского хозяйства наука имеет большое значение. Прежде всего, важно внедрение научных разработок на практике, потому что в будущем развитие сельского хозяйства будет зависеть именно от этого. Среди сфер, в которых мы можем сотрудничать, технологии для животноводства, наука. Один из пунктов сегодняшней повестки дня - обсуждение возможности обмена студентами и научными работниками. Мы поощряем углубление сотрудничества между нашими странами в аграрной сфере", - сказал Йиржи Милек.

Предприятия Чехии представлены отдельной экспозицией на международной специализированной выставке "Белагро-2018", которая проходит с 5 по 10 июня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. "Вчера мы имели возможность посетить выставку "Белагро-2018", где представлена продукция белорусских и мировых производителей. Больше всего нас заинтересовала широкая линейка тракторов МТЗ. Сегодня мы посетили Минский тракторный завод, и увиденное произвело на нас большое впечатление. Обсуждались вопросы возможного сотрудничества с МТЗ", - отметил министр сельского хозяйства Чехии.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц в свою очередь отметил заинтересованность нашей страны в чешских технологиях для сельского хозяйства. "Хотел бы обратить внимание на положительную динамику в наших торгово-экономических отношениях. Уверен, что мы могли бы еще более эффективно работать на благо наших государств. Хотелось бы выявить дополнительные резервы для активизации сотрудничества", - добавил он.-0-