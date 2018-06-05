Череповец удвоит объемы производства белорусских тракторов и увеличит локализацию производства

5 июня, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Череповецкий литейно-механический завод удвоит объемы производства белорусских тракторов и увеличит локализацию производства. Об этом сообщил сегодня журналистам губернатор Вологодской области России Олег Кувшинников после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главный наш проект - это создание "союзного" трактора, который собирается на череповецкой промышленной площадке и уже стал очень популярным в Российской Федерации. Главное, о чем мы договорились, - это о локализации производства тракторной техники именно в Вологодской области, в Череповце, увеличении объемов производства в два раза - до 3,5 тыс. единиц, объединении торговых домов для реализации тракторной техники не только в России, но и странах СНГ", - рассказал Олег Кувшинников.

Предприятие в Череповце после увеличения локализации рассчитывает получить льготы от российского правительства для развития производства белорусской техники. "Мы пригласили Президента Беларуси в Вологодскую область для того, чтобы перерезать ленточку на выпуск первого "союзного" трактора, который получит все необходимые преференции от правительства России и станет абсолютно конкурентоспособным на всех рынках", - добавил губернатор.-0-