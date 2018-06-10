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Деятельность межправсовета по АПК обсудят постпреды СНГ в Минске

Экономика 10.06.2018 | 17:37
Фото из архива
Фото из архива

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ обсудят в Минске постоянные полномочные представители государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ. Такая информация размещена на сайте Исполкома СНГ, сообщает БЕЛТА.

Заседание совета постпредов состоится в белорусской столице 18 июня. На нем планируется, в частности, рассмотреть вопрос о деятельности межправсовета по АПК по организации и координированию исполнения решений высших органов Содружества. Кроме того, планируется подвести итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое прошло 1 июня в Душанбе. Постпреды наметят задачи по реализации принятых на саммите документов.

Межправительственный совет по вопросам агропромышленного комплекса СНГ создан в 1993 году. В его состав входят руководители центральных органов исполнительной власти в сфере АПК. Совет координирует совместные действия и объединяет усилия государств Содружества в обеспечении стабилизации и устойчивого развития агропромышленного производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия, формировании общего аграрного рынка, проведении научно-технической и инвестиционной политики, решении вопросов материально-технического обеспечения предприятий АПК, стандартизации и сертификации, правовой охраны интеллектуальной собственности, агрохимического обслуживания.-0-

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АПК, Минск, СНГ
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