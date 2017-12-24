Декрет №8 поможет привлечь в Беларусь IТ-специалистов с Востока и Запада - предприниматель

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет № 8 "О развитии цифровой экономики" поможет привлечь специалистов с Востока и Запада. Такое мнение высказал белорусский IT-предприниматель Юрий Гурский в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Подготовлен документ, который позволит создать, как Президент выразился, тихую гавань с точки зрения и права, и налогов, и в целом условий для того, чтобы, с одной стороны, можно было предложить что-то соседям с Востока для приезда, а с другой стороны - соседям с Запада, в том числе бизнесу из США", - уверен Юрий Гурский.

По его словам, декрет №8 является своего рода продолжением того документа, который был подписан Президентом в 2006 году. "Тогда решалась вполне прикладная задача - вывести, как говорится, программистов с кухонь и завести в цивилизованное поле работы. Это получилось, отрасль очень сильно выросла, можно сказать в десятки раз за это время - с нескольких десятков миллионов долларов экспорта до примерно миллиарда в этом году", - уверен IT-предприниматель. Между тем со временем стало понятно, что время диктует новые вызовы, под которые "нужен документ другого уровня".

В декрете "О развитии цифровой экономики", по мнению Юрия Гурского, "есть абсолютно революционные вещи". "Например, впервые в мире прописано законодательно все, что необходимо для того, чтобы работать с блокчейном и криптовалютами", - заметил он.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет №8 "О развитии цифровой экономики", который создает беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли и дает серьезные конкурентные преимущества стране в создании цифровой экономики XXI века.-0-