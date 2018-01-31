Денежно-кредитная политика в 2018 году будет направлена на обеспечение ценовой и финансовой стабильности - Нацбанк

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежно-кредитная политика в 2018 году будет направлена на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, соответствующая информация размещена на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

"Денежно-кредитная политика в 2018 году сохранит свою преемственность. Достижение ценовой стабильности будет содействовать устойчивому и сбалансированному развитию экономики. Об этом шла речь 31 января на расширенном заседании правления Национального банка, во время которого рассматривались итоги выполнения основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси за 2017 год и задачи банковской системы по их реализации в 2018 году", - говорится в сообщении регулятора.

В Нацбанке отметили, что годовая инфляция в декабре 2017 года составила 4,6%, что существенно ниже ожидаемого уровня. Наблюдается постепенное восстановление деловой и кредитной активности, чему способствовало существенное снижение уровня процентных ставок. Кроме того, в 2017 году обеспечен значительный рост золотовалютных резервов, в том числе за счет заблаговременного рефинансирования правительством своих валютных обязательств. Сформированный запас позволит своевременно погашать валютные обязательства в текущем году, при этом к концу года золотовалютные резервы должны составить не менее $6 млрд.

Основной целью денежно-кредитной политики в 2018 году является ограничение инфляции в размере не более 6%. Установленное предельное значение роста потребительских цен несколько выше фактического уровня 2017 года, что объясняется сохранением относительно высоких инфляционных ожиданий в экономике и восстановительной динамикой внутреннего спроса. Вместе с тем установленный на 2018 год параметр по инфляции согласуется со среднесрочной целью по ее снижению до 5% по итогам 2020 года.

В качестве промежуточного ориентира монетарной политики в 2018 году предусмотрен прирост средней широкой денежной массы на уровне 9-12%.

В рамках перехода в среднесрочном периоде к режиму инфляционного таргетирования Национальный банк с 2018 года изменил операционный ориентир, роль которого вместо рублевой денежной базы станет выполнять процентная ставка по однодневным межбанковским кредитам в национальной валюте.

В 2018 году усилия Национального банка будут направлены на обеспечение безопасного и устойчивого функционирования банковского сектора, в том числе на стабилизацию ситуации с проблемными активами банков. Продолжится совершенствование пруденциальных требований к управлению рисками в банковской деятельности.-0-