Директивное кредитование по итогам года должно составить менее 1% ВВП - Крутой

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем директивного кредитования по итогам 2018 года должен составить менее 1% ВВП, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой перед началом заседания Президиума Совета Министров по вопросу "О реализации государственных программ (подпрограмм), в том числе оценке эффективности их реализации в 2017 году", передает корреспондент БЕЛТА.

"Внедрение инструмента госпрограмм позволило существенно снизить уровень банковских ставок в экономике: сегодня они составляют примерно 11%. Это значит, что мы директивный нерыночный канал кредитов стали более эффективно перераспределять в рамках госпрограмм. Буквально за три года нам удалось общую массу директивных кредитов снизить практически в четыре раза. По итогам 2018 года мы ожидаем, что это будет менее 1% ВВП. То есть искажающего давления на рынок процентных ставок эти кредиты теперь оказывать не будут", - подчеркнул первый замминистра.

В 2017 году инструмент государственных программ показал свою высокую эффективность. "В принципе, он стал тем небольшим кирпичиком, который помог нашей экономике в целом вырасти на 2,4%. В этом году за четыре месяца ВВП вырос на 4,8%", - сказал Дмитрий Крутой.

Первый замминистра экономики отметил, что еще одним важным моментом стало внедрение трехлетнего бюджетного планирования. "То есть мы уже на среднесрочном горизонте трех лет не будем корректировать объемы бюджетных лимитов, которые доводим заказчикам госпрограмм. Раньше каждый год это было для них определенным стрессом, когда они не знали, с какими средствами будут работать в следующем году. Теперь на трехлетнем горизонте мы более четко стали это все планировать", - рассказал он.

Дмитрий Крутой напомнил, что существенно снизилось и количество самих госпрограмм. "Теперь мы можем более эффективно их мониторить и оценивать их эффективность. В прошлом году у нас даже возникла некоторая конкуренция между заказчиками госпрограмм. У нас сменился страновой лидер: если в 2016 году это была программа "Белорусский лес", то в прошлом году они немного сдали свои позиции и на первое место вышла программа "Машиностроение", которая показала самые высокие результаты развития. Кстати, мы планируем ввести инструмент перераспределения денежных средств в пользу наиболее эффективных заказчиков госпрограмм и надеемся, что это еще больше улучшит этот механизм", - резюмировал он.

При этом представитель Минэкономики уточнил, что две госпрограммы сегодня оцениваются более строго - это программа инновационного развития и программа развития малого и среднего бизнеса. "На эти две программы на среднесрочном горизонте до 2020 года у нас особая ставка: они должны изменить лицо белорусской экономики и пододвинуть нас к решению той задачи, которую поставил глава государства - $100 млрд ВВП в 2025 году", - сообщил он.

Дмитрий Крутой отметил, что по программе инновационного развития предусмотрена реализация более 75 проектов, которые должны обеспечить создание 9 тыс. рабочих мест со среднеевропейским уровнем производительности труда. "По этой программе у нас отдельная система мониторинга - более жесткая. Как и по программе по малому бизнесу. Наша задача увеличить долю этого сегмента в экономике с 28% до 40%, поэтому мы тоже более серьезно ее мониторим", - констатировал он.-0-