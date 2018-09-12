Для Циндао важно инвестиционное сотрудничество с Беларусью - Мэн Фаньли

12 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для китайского города Циндао наиболее важным является сотрудничество в сферах инвестиций, логистики, машиностроения. Об этом заявил мэр Циндао Мэн Фаньли сегодня в Минске на деловом форуме пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прибывшая в Беларусь делегация из Циндао ставит целью наладить более тесное партнерство с белорусскими коллегами. Новый импульс развитию связей с Беларусью дал саммит ШОС, состоявшийся летом в Циндао, в котором приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин.

"Дух саммита ШОС открывает для китайско-белорусского регионального сотрудничества новые возможности", - заявил мэр Циндао. По его словам, город заинтересован в поставках белорусских товаров.

В свою очередь заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич отметил: "Беларусь уверена в хороших перспективах совместного участия в концепции "Один пояс, один путь". Реализация проектов Беларуси и Циндао станет в этом новым этапом".

Главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн сообщил, что делегация из Циндао намерена посетить "Великий камень". Он рассказал о том, как развивается этот объект и какие огромные возможности он предоставляет для резидентов. В настоящее время резидентами парка являются 37 предприятий, в числе которых 21 - из Китая, 9 белорусских и 7 - из других государств.-0-