Дмитрий Крутой: выставка China International Import Expo - уникальная возможность расширить контакты с Китаем

29 октября, Минск /БЕЛТА - Синьхуа/. Первая китайская выставка импортных товаров и услуг China International Import Expo (CIIE 2018), которая состоится в начале ноября в китайском городе Шанхае, станет уникальной возможностью укрепить и расширить контакты между Беларусью и Китаем. Об этом заявил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

Министр отметил, что Китай является одним из самых быстрорастущих рынков в мире и при этом открывает его для качественной иностранной продукции. Именно поэтому Минск очень серьезно готовится к этому событию, особое внимание этому процессу уделяется со стороны руководства страны.

По словам Дмитрия Крутого, страна на выставке будет представлена солидной официальной делегацией во главе с заместителем главы Администрации Президента Беларуси Николаем Снопковым. "В ее состав вошли руководители ряда министерств, я тоже планирую прибыть в Шанхай, - сказал он. "У всех членов делегации сформированы плотные графики работы на выставке. Это свидетельствует о высоком интересе с китайской стороны к всестороннему развитию сотрудничества с Беларусью".

Презентация Беларуси состоится в двух основных частях выставки: в павильоне для государственных экспозиций и деловом блоке, где будут представлены более 80 производителей, сгруппированных по отраслям. "Шанхайская выставка импорта открывает новые возможности для наших экспортеров. БелАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Белшина", "Бабушкина крынка" и десятки других ведущих белорусских производителей примут участие в ней", - сказал Дмитрий Крутой.

Более половины из 80 участников выставки от Беларуси - производители сельскохозяйственной и пищевой продукции. "Мы экспортируем в Китай экологически чистую высококачественную продукцию, с учетом интереса китайских потребителей в будущем мы планируем расширять эти поставки. Задел для этого создан: в настоящее время на право поставок продукции в КНР сертифицированы 2 мясоперерабатывающих, 50 молокоперерабатывающих предприятий и 5 птицефабрик. Мы надеемся, что высокое качество белорусской продукции при приемлемой цене завоюет сердца китайских потребителей. Основания для этого есть: в текущем году поставки белорусского мяса и молока в Китай выросли в 6,6 раза. И это далеко не предел", - отметил он.

Министр также сообщил, что в Беларуси готовятся к проведению тематических дней с представлением различных аспектов социально-экономической жизни страны. Инвестиционный, инновационный, экспортный и туристический потенциал республики также будет представлен на белорусско-китайском деловом форуме, спикерами которого выступят опытные и квалифицированные представители государственных ведомств двух стран.-0-