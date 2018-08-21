Доля Беларусбанка на рынке жилищного кредитования составляет почти 50%

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля ОАО "АСБ Беларусбанк" на рынке жилищного кредитования составляет почти 50%, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.

"Доля Беларусбанка на рынке жилищного кредитования составляет 49,7%. Сегодня в банке действует свыше 54 тыс. кредитных договоров, заключенных гражданами на финансирование индивидуального жилищного строительства. Региональным лидером в этом сегменте кредитования традиционно является Брестская область, на заемщиков которой приходится свыше 20 тыс. таких договоров", - рассказали в отделе коммуникаций.

В первом полугодии Беларусбанк заключил 1 329 кредитных договоров на финансирование индивидуального жилищного строительства. По действующим договорам с начала года было выделено Br32 млн. За этот период введено в эксплуатацию более 700 объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением кредитов банка. Кредиты предоставляются на 20 лет под ставку 13% годовых (ставка рефинансирования плюс 3 процентных пункта).

"Беларусбанк готов откликнуться на предложение рынка и на вектор, заданный государственными органами по организации строительства индивидуальных жилых домов", - резюмировали в отделе коммуникаций банка.-0-