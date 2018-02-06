Доля Беларуси и России в производстве молока в ЕАЭС достигает 80% - Сидорский

6 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рост производства молока отмечается во всех странах Евразийского экономического союза, при этом доля Беларуси и России в общесоюзном производстве составляет 80%.Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский сегодня в Москве на IX съезде российского Национального союза производителей молока, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

По словам министра ЕЭК, в целом для производителей молока в ЕАЭС 2017 год оказался результативным: производство выросло на 800 тыс. т и превысило 46 млн т. "Мы заинтересованы во взаимной торговле молочной продукцией, она возросла на 20% и превысила $2 млрд, - сказал он. - Каждая страна поставила перед собой задачу увеличения экспорта. Например, восемь молокоперерабатывающих организаций Беларуси получили право на поставку продукции в Европу, 36 организаций - в КНР".

Согласно оценке ЕЭК, существующие в ЕАЭС ресурсы позволят в 2018 году не только увеличить взаимную торговлю молочными продуктами, но и за счет этого сократить их импорт. "В 2018 году в целом в государствах союза прогнозируется рост производства молока до 47 млн т, увеличение экспорта - до 550 тыс. т (с 465 тыс. т в 2017 году) и взаимной торговли - до 5,6 млн т (с 5,2 млн т в 2017-м), а также сокращение импорта - до 2,2 млн т (с 2,5 млн т в 2017-м)", - отметили в комиссии.

Одним из приоритетных направлений в импортозамещении станет дальнейшее углубление производственной кооперации, включая совместную деятельность по селекционно-племенной работе, производству технологического оборудования, аминокислот и фармпрепаратов.

На съезде Сергей Сидорский рассказал о работе ЕЭК по формированию балансов ЕАЭС по основным сельскохозяйственным товарам. "Это системный документ по развитию АПК, который направлен на использование потенциала сторон в целях импортозамещения и развития взаимной торговли, ориентирование бизнеса на создание новых производств исходя из перспектив развития общего рынка", - подчеркнул он.-0-