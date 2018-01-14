Доля микропредприятий в структуре сектора МСП Беларуси в январе-ноябре превысила 88%

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля микропредприятий в структуре сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) Беларуси в январе-ноябре 2017 года превысила 88%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Совета по развитию предпринимательства.

На сайте Совета по развитию предпринимательства отмечается, что информация опубликована по итогам анализа данных налоговых органов о субъектах малого и среднего предпринимательства Беларуси, динамике их количества и объемов платежей. Так, количество организаций-субъектов МСП по республике в целом увеличилось по сравнению с началом года на 0,07% и составило на 1 декабря 2017 года 112 тыс. 371 единицу. Количество индивидуальных предпринимателей выросло за тот же период на 0,3% и достигло 236 тыс. 660 человек.

В разрезе регионов динамика сектора МСП существенно различается: при положительных темпах роста числа его субъектов в Минске (102,0%) и Минской области (100,4%), во всех других областях страны наблюдается сокращение как числа малых и средних организаций, так и индивидуальных предпринимателей. Наибольшее сокращение количества малых и средних организаций произошло в Могилевской области - на 3,1%, индивидуальных предпринимателей - в Гродненской области - на 2,6%

Удельный вес субъектов МСП в общих бюджетных поступлениях увеличился по всем регионам, за исключением Гомельской и Минской областей, и составил по стране в целом 24,9%, что на 1,5 процентного пункта выше по сравнению с 2016 годом.

"Достижение программных параметров развития малого и среднего предпринимательства требует реализации комплекса мер по преодолению проблем и существенному улучшению условий для активизации частной инициативной деятельности и самозанятости граждан", - отметили в Совете по развитию предпринимательства.-0-